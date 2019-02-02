الصومال:انفجار سيارة مفخخة وسقوط ضحايا

2019/02/02 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال مسؤول في الشرطة إن سيارة ملغومة انفجرت أمام قاعدة عسكرية لجنود إثيوبيين في جنوب الصومال يوم السبت مما أدى لسقوط عدد غير محدد من الضحايا.

وبحسب المواقع الاخبارية بان مايسمى بجماعة الشباب الإسلامية الارهابية مسؤوليتها عن الهجوم وقالت إنه أسفر عن مقتل 16 جنديا إثيوبيا.



ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من صحة ذلك.





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