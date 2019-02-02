الكشف عن تفاصيل قطار بغداد المعلق

2019/02/02 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف مجلس محافظة بغداد ، اليوم السبت، عن انتهاء من تفاصيل مشروع القطار المعلق وبانتظار توقيعه رسميا.

وقال عضو مجلس المحافظة سعد المطلبي في تصريح صحفي ان “مشروع القطار المعلق قد تم انهاء تفاصيلة مع الشركتين الكورية والفرنسية وبانتظار توقعيه رسميا خلال زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للعراق الشهر المقبل.”واوضح المطلبي ان ” مشروع القطار المعلق تم بحثة وتهيئته من خلال اجتماع ضم الشركتيين المنفذتين للمشروع وهما فرنسية وكورية مع وزارة النقل, فضلا عن بحثه مع رئيس الوزراء من قبل الشركتين”. وبين المطلبي، أن “المشروع مكتمل تصميميا حيث تم انجاز كافة تفاصيله مع وزارة النقل”، لافتنا أن “المشروع متعلق بمبلغ الـ 15 % من العقد وتمثل نسبة المشاركة العراقية”. اشار إلى أن “وزارة المالية ستقوم بإضافة المبلغ الى المديونية العراقية حتى يكون ضمن الاستحقاقات السيادية العراقية”، موضحا أن “ابرام العقد سيتم خلال زيارة الرئيس الفرنسي للعراق الشهر المقبل”.

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