أغلبها بالعاصمة الإدارية الجديدة.. هل تصنع التنميةَ مشاريعُ السيسي المليارية؟

2019/02/02 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد العاصمة الإدارية الجديدة أحد أبرز المشاريع التي يراهن عليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك رغم تحذيرات وانتقادات المعارضة وخبراء اقتصاد

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