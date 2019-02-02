كيف علقت الاردن على لحظة دخول شاحناتها التجارية الاراضي العراقية؟

2019/02/02 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصف رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق نقيب تجار المواد الغذائية الذي شهد لحظة دخول عدد من الشاحنات الاردنية الى العراق بأنها لحظة جميلة .

وقال في منشور له على صفحة الفيسبوك خاصته ” لحظة جميلة شهدناها قبل قليل على الحدود الاردنية العراقية بدخول شاحناتنا الاردنية الى بغداد مباشرة وان شاء الله تكون بداية خير لاقتصادنا”

وجاء دخول الشاحنات الى العراق متوجهة الى العاصمة بغداد فور الإعلان الرسمي عن بدء تنفيذ جملة من الاتفاقيات الموقعة ما بين الحكومة الاردنية والحكومة العراقية خلال اجتماع رسمي عقد على الحدود بين البلدين اليوم برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

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