صديقة رونالدو تجلب له فضيحة جديدة

2019/02/02 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:تسببت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، الأرجنتينية الاصل، في فضيحة جديدة للاعب البرتغالي الذي عاني طيلة الفترة الماضية من الكثير من المشاكل بداية من اتهامات التهرب الضريبي ومن ثم اتهامات بالاغتصاب.

وذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية أن جورج إدواردو رودريغيز والد جوردينا قد توفي في سجنه في العاصمة الأرجنتينية بوينس إيرس بعدما تم إلقاء القبض عليه بسبب الاتجار في المخدرات منذ سنوات.وخاض والد عارضة الأزياء الشهيرة معركة طويلة مع المرض في السجن انتهت بوفاته الجمعة، وهو ما تسبب في الزيارة المفاجأة لجورجينا إلى الأرجنتين في الساعات الماضية.ونشرت جورجينا من خلال حسابه عبر انستغرام توجهها إلى الأرجنتين من دون الكشف عن الأسباب كما احتفلت بعيد مولدها وكتبت "يا لمصادفات الحياة، سأهبط في البلد الذي ولدت فيه في مثل هذا اليوم قبل 25 عاما".يذكر أن الحكومة الإسبانية طردت والد جورجينا عام 2013 بسبب الاتجار في المخدرات، حيث سبق له أن قضى 10 سنوات في السجن بداية من 2003 وحتى 2013.

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