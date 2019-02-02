حسح الهيدوس: كأس أسيا بداية جيل ذهبي لقطر

2019/02/02 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويترأعرب اللاعب حسن الهيدوس نجم منتخب قطر الحاصل على لقب بطولة كأس أسيا الأخيرة والتي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة عن سعادته الغامرة بتحقيق لقب البطولة.

جاء هذا في تصريحات تلفزيونية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن الفريق قد حقق انجازًا تاريخيًا بالفوز بتلك البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

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وقال الهيدروس: "بداية نحب أن نهدي تلك البطولة وذلك اللقب لكافة القيادات وللشعب القطري والعربي وأن نهنئهم على ذلك الانجاز الذي تحقق".

قائد العنابي حسن الهيدوس في حوار خاص مع محمد سعدون الكواري..#beINAFC pic.twitter.com/XA78ZraiRA— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) February 2, 2019وأضاف: "كنا نمثل كل العرب في المباراة النهائية، وحققنا فوزًا تاريخيًا في النهائي، وإنجاز يحسب لقطر ونتمنى أن تكون تلك البطولة بداية جيل تاريخي لمنتخب قطر".

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وأكمل: "من البداية كل الفرق التي واجهناها كانت صعبة للغاية ومنهم من كان بطل سابق للبطولة.



من أول لبنان والسعودية والعراق وحتى كوريا والإمارات واليابان".

واختتم تصريحاته: "كنا نحقق الانتصارات بسبب توجيهات الجهاز ومساندته المستمرة، وتماسك اللاعبين ومساعدتهم لبعضهم البعض في الملعب".

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