مطالبات بتشكيل محكمة للنظر بالمخالفات المعارضة لتطبيق قانون حظر حزب البعث

2019/02/02 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- طالب عضو لجنة الشهداء و الضحايا و السجناء السياسيين النيابية عبد الاله النائلي، السبت، مجلس القضاء الاعلى بتشكيل محكمة مختصة بالنظر بالمخالفات التي تعارض تطببق قانون حظر حزب البعث .وقال النائلي في تصريح صحفي، إن “مجلس القضاء مطالب اليوم بوقفة وطنيه لردع هولاء الذين يمجدون البعث ورموزه والذين يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي وحريه ...

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