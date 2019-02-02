الاتحاد الاوروبي يستغرب عدم الاستجابة للبصرة ويعلن عن مشاريع قادمة في المحافظة

واضاف ان "لدى الاتحاد الأوروبي مشاريع قادمة، لكن مشاركة المحافظ والقادة المحليين يجب أن تكون حقيقية وفعالة".
العودة إلى البصرة منذ 2017 ما زلت أشعر بالصدمة بسبب عدم الاستجابة للمشاكل الضرورية في المدينة.
تخصيصات الميزانية ليس لها أي نتيجة والخدمات غير موجودة.
لدى الاتحاد الأوروبي مشاريع قادمة، لكن مشاركة المحافظ والقادة المحليين يجب أن تكون حقيقية وفعالة.
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— Ramon Blecua (@EUAmbIraq) February 2, 2019
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