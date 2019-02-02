الاتحاد الاوروبي يستغرب عدم الاستجابة للبصرة ويعلن عن مشاريع قادمة في المحافظة

2019/02/02 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اعرب رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي لدى العراق، رامون بلكيوا، اليوم السبت، عن "صدمته" من عدم الاستجابة لمطالب البصرة ويعلن عن مشاريع قادمة في المحافظة.وقال بلكيوا في تغريدة اطلعت عليها "الغد برس" ان "العودة إلى البصرة منذ 2017 ما زلت أشعر بالصدمة بسبب عدم الاستجابة للمشاكل الضرورية في المدينة، تخصيصات الميزانية ليس لها أي نتيجة والخدمات غير موجودة".

واضاف ان "لدى الاتحاد الأوروبي مشاريع قادمة، لكن مشاركة المحافظ والقادة المحليين يجب أن تكون حقيقية وفعالة".

العودة إلى البصرة منذ 2017 ما زلت أشعر بالصدمة بسبب عدم الاستجابة للمشاكل الضرورية في المدينة.



تخصيصات الميزانية ليس لها أي نتيجة والخدمات غير موجودة.



لدى الاتحاد الأوروبي مشاريع قادمة، لكن مشاركة المحافظ والقادة المحليين يجب أن تكون حقيقية وفعالة.



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— Ramon Blecua (@EUAmbIraq) February 2, 2019

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