2019/02/02 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hJEW9faGcbE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحذيرات من محاولات “داعشية” لاستهداف أربع محافظات عبر جرف النصر) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تحذيرات من محاولات “داعشية” لاستهداف أربع محافظات عبر جرف النصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).