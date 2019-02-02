محاكمة نيمار ومسؤولي برشلونة بتهمة التلاعب والفساد

2019/02/02 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت إذاعة “كادينا سير”، أن الدائرة الجنائية في المحكمة الوطنية رفضت الطعون المقدمة من نيمار دا سيلفا، لذا سيحاكم لاعب باريس سان جيرمان من قبل المحاكم الإسبانية.





النجم البرازيلي ومسؤولون من برشلونة سيمثلان أمام المحكمة بسبب اتهامهم بالتلاعب والفساد فيما يخص انتقاله للبارسا من سانتوس البرازيلي في عام 2013.

وذكرت الاذاعة في التقرير، أنه “سيتم محاكمة اللاعب وعائلته ورئيس برشلونة آنذاك، ساندرو روسيل، ونائبه وقتها، جوسيب بارتوميو، الرئيس الحالي للبارسا، وأوديليو رودريجيس، وسانتوس بسبب عملية إخفاء قيمة الصفقة الحقيقية وقت حدوثها”.

وتابعت أن “نيمار التهرب من المحاكمة في إسبانيا، لتواجده في البرازيل حينها، لكن المحكمة العليا رفضت الطلب وهو ما يجبره على المثول أمامها”.

واضافت أن “الجريمة قد ارتكبت خارج الأراضي الإسبانية ، لكن المحكمة تملك صلاحيات كاملة وتؤكد الاختصاص القضائي الإسباني للحكم على نيمار لأن الصفقة تمت لصالح نادٍ إسباني، والتهرب من الضرائب في الصفقة كانت لصالح سلطات الضرائب الإسبانية”.

وأفادت أنه “سيتم مقاضاة نيمار بسبب امتلاكه لمنزل في إسبانيا وقت الاتهامات التي وُجهت له من شركة “DIS” التي تملك 40%من حقوق اللاعب وقت إتمام الصفقة”.

وكان البارسا قد أعلن أن صفقة نيمار كلفت حوالي 57 مليون يورو، لكن القضاء الإسباني اعتبر أن المبلغ الذي تمت به الصفقة تجاوز 83 مليون يورو.

يذكر أن نيمار غادر صفوف برشلونة في صيف 2017 وأنضم لباريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

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