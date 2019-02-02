تعرف على ما سيجنيه العراق من اتفاقه الاقتصادي مع الاردن

2019/02/02 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، عن تفاصيل الاتفاق بين الاخير ونظريه الاردني عمر الرزاز، مؤكداً أنه تم التوافق على المبادئ العامة لتسوية القضايا العالقة والمبالغ الماليّة المطلوبة وقيام الجانب الأردني بتزويد الجانب العراقي بالكهرباء من خلال الربط الكهربائي.وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان تلقته /SNG/،إنه “كثمرة للجهود المبذولة من كلا ...

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