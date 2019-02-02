مصرع ثلاثة أطفال من أربيل غرقاً في بحر إيجة

2019/02/02 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيل أعلن مؤسسة "لوتكة" لشؤون النازحين واللاجئين، اليوم السبت، أن ثلاثة أطفال من أهالي أربيل لقوا مصرعهم جراء غرق قارب كانوا يستقلونه مع عائلاتهم للعبور من تركيا إلى اليونان.وقال رئيس المؤسسة، آري جلال، لشبكة رووداو الإعلامية إنه "في الساعة الثالثة من فجر اليوم السبت، 2-2-2019 غرق قارب مطاطي في مياه بحر إيجه خلال محاولة العبور من تركيا إلى اليونان ما تسبب بغرق ثلاثة أطفال".وأضاف أن "القارب كان يقل 13 مهاجراً من إقليم كوردستان أغلبهم من أهالي أربيل"، مبيناً أن "ثلاثة من الغرقى هم من الأطفال حيث لقي اثنان منهم مصرعها بسبب المياه والآخر بسبب البرد".وتابع رئيس مؤسسة "لوتكة" لشؤون النازحين واللاجئين: "لم يعثر حتى الآن على جثة أحد الأطفال، ولا تزال عمليات البحث مستمرة".وأوضح: "نحن على تواصل مع سفارتي العراق في تركيا واليونان"، مشيراً إلى أنه "تم إنقاذ بقية الركاب من قبل الشرطة اليونانية".

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