2019/02/02 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bo2uUVaJWx8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزير النفط: نسعى لتطوير شركة الحفر العراقية ومنحها مشاريع بالبصرة والجنوب #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزير النفط: نسعى لتطوير شركة الحفر العراقية ومنحها مشاريع بالبصرة والجنوب #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).