صحيفة: الامارات حصلت على وثائق ثبوتية حول “بسام الراوي” مصدرها السلطات العراقية

2019/02/02 | 19:02

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بغداد- العراق اليوم:

ذكرت صحيفة “عاجل” السعودية اليوم السبت، أن الاتحاد الاماراتي تسلم وثائق ثبوتية من ال...





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