برشلونة يجمد مفاوضاته مع لاعب من باريس سان جيرمان

2019/02/02 | 19:02

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بغداد اليوم/ متابعة

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو"مساء اليوم السبت، على أن إدارة نادي برشلونة، قررت تجميد الم...





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