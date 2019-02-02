English | كوردى


برشلونة يجمد مفاوضاته مع لاعب من باريس سان جيرمان
2019/02/02 | 19:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم/ متابعة

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو"مساء اليوم السبت، على أن إدارة نادي برشلونة، قررت تجميد الم...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( برشلونة يجمد مفاوضاته مع لاعب من باريس سان جيرمان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( برشلونة يجمد مفاوضاته مع لاعب من باريس سان جيرمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).

كامل التفاصيل في: بغداد اليوم ✓


Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا