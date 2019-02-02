2019/02/02 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد نفي القضاء ..



قوانين نافذة تعاقب المروجين لحزب البعث المقبور

عبر وسائل الاعلام (فيديو)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد نفي القضاء .. قوانين نافذة تعاقب المروجين لحزب البعث المقبور عبر وسائل الاعلام (فيديو)) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد نفي القضاء .. قوانين نافذة تعاقب المروجين لحزب البعث المقبور عبر وسائل الاعلام (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).