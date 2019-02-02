مدرب الزوراء: الموسم الحالي أقوى من الماضي

2019/02/02 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مدرب الزوراء، أيوب أوديشو، اليوم السبت، إنه يسعى لقيادة

الفريق، للحفاظ على لقب الدوري العراقي، رغم أن الموسم الحالي يعد

أكثر تنافسية من الماضي.وأوضح أوديشو، في تصريحات صحفية، أن الفوز على الكهرباء أمس

(1-0) خطوة مهمة، خاصةً أن الأخير من الفرق المميزة، وصعب على

ملعبه، بدليل إخراجه للشرطة من كأس العراق.وتابع: "الزوراء سيحقق استقرارًا أكبر، خصوصًا بعد التحاق

المحترفين..



كما نسعى للمنافسة بقوة على الصعيد الآسيوي".

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