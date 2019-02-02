قيادة شرطة بغداد: اعتقال متهمين اثنين بإنتحال صفة ضباط بالجيش وسط العاصمة

2019/02/02 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت قيادة شرطة بغداد، اليوم السبت، بإعتقال متهمين اثنين بإنتحال صفة ضباط بالجيش وسط العاصمة بغداد.وذكر اعلام القيادة في بيان تلقت" العهد نيوز" نسخة منه،

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