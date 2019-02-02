2019/02/02 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات اليمنية تشن عملية اغارة على مواقع لمرتزقة العدوان في جبهة قانية بمحافظة البيضاء وتكبدهم قتلى وجرحى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/02 | 19:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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