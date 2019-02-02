فيسبوك: دمج واتساب وماسينجر وإنستغرام لن يتم قبل عام 2020

2019/02/02 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد الرئيس التنفيذي في شركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، بأن مشروع دمج تطبيقات "ماسينجر" و"واتساب" و"إنستغرام" لن يتم قبل عام 2020، على أقرب تقدير.وأشار زوكربيرغ، يوم الأربعاء، إلى أن الخطط لربط تطبيقات المراسلة لا تزال في مراحلها الأولى، وفقاً لموقع "بزنس إنسَيدر".

وقال: "علينا دراسة أمور عدة قبل الانتهاء من التخطيط.



وبعد هذه المرحلة، سيكون المشروع طويل الأمد، وأرجح ألا ينتهي قبل عام 2020، وقد يستمر إلى بعد هذا التاريخ".

كانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية كشفت، في 25 كانون الثاني الماضي، عن اتجاه زوكربيرغ نحو دمج خدمات المراسلة في "واتساب" و"فيسبوك ماسينجر" و"إنستغرام"، في إطار تشديد سيطرته على الأقسام الضخمة في الشركة وسط الفضائح التي تواجهها.

وأوضحت "نيويورك تايمز" أن هذه الخطوة تتطلب تعاون آلاف الموظفين في إعادة تشكيل آلية عمل "واتساب" و"فيسبوك ماسينجر" و"إنستغرام" من الصفر.

ونقلت الصحيفة عن 4 مصادر مطلعة على العملية قولهم إن التطبيقات الثلاثة ستواصل عملها باستقلالية، لكن ستوحد بنيتها التحتية الأساسية.



وبعد استكمال العملية، يستطيع مستخدم "فيسبوك" مثلاً مراسلة مستخدم "واتساب"، في إجراء غير ممكن حالياً، لأن التطبيقات منفصلة.انتهى/س

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