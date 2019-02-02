الگمارك تضبط مواد كيمياوية معدة للتهريب في بوابة البصرة

2019/02/02 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم السبت، ضبط ١٨ حاوية مواد كيمياوية خطرة معدة للتهريب في محطة بوابة البصرةوذكرت الهيئة في بيان، ان " الهيئة العامة للجمارك - جمرك محطة بوابة البصرة تمكنت بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني من ضبط ( ١٨ ) حاوية حجم ٢٠ قدم تحمل ٣٦٠ الف لتر مواد كيمياوية خطرة (حامض الهايدروكلوريك) بنسب تركيز مختلفة معدة للتهريب عن طريق تزوير اوراقها من قبل مافيات التهريب" .

وأضاف أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها وسيلت بالسيل الكمركي واحالتها للقضاء".

واشارت الهيئة الى "انها تتصدى لكافة عمليات التهريب وتدعو منتسبيها في المطارات والمنافذ الحدودية والموانيء الى تشديد اجراءات الكشف على الحاويات وتفتيش الأمتعة الشخصية وتحذر ضعاف النفوس من الإقدام على عمليات التهريب التي تهدد حياة العراقيين وأن الهيئة ستواصل فرض العقوبات بحق هؤلاء بموجب أحكام قانون الجمارك العراقي".انتهى/س

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