ضبط أكثر من 515 مقذوف حربي برقع الاستكشافات النفطية في ميسان

2019/02/02 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، السبت، بضبط وإتلاف أكثر من 515 مقذوف حربي ضبطت برقع الاستكشافات النفطية بمحافظة ميسان.وذكر المصدر لـ/المعلومة/ إن “فرق معالجة القنابل غير المنفلقة التابعة للدفاع المدني أجرت عمليات مسح واسعة لرقع الاستكشافات النفطية المحالة للاستثمار في محافظة ميسان”.وأضاف انه “تم العثور على أكثر من 515 […]

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