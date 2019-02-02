2019/02/02 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من فهد عمران

القاهرة – مباشر: أعلنت شركة "جوجل" عن إغلاق خدمة "غوغل بلس" بدءا من يوم 2 أبريل المقبل.





وقالت الشركة في رسالة تلقاها المستخدمين، إن مستخدمي الخدمة لن يتمكنوا من إنشاء أي صفحات أو مناسبات أو حسابات شخصية جديدة، بدءا من الاثنين الموافق 4 فبراير الجاري.





ونوهت الشركة بقرارها حذف جميع المحتوى الخاص بمستخدمي خدمة "جوجل بلس" بما يتضمن الصور والفيديوهات الموجودة على الصفحات أو الألبومات وغيرها بحلول يوم 2 أبريل 2019.





وأوضحت جوجل في رسالتها للمستخدمين أن سبب إغلاق الخدمة يرجع إلى عدم فاعلية الحسابات فضلا عن "عدم جدواها" حسبما ذكرت.





وأكدت الشركة في رسالتها أنها لن تشرع في إيقاف حسابات "جوجل بلس" للشركات أو جوجل التجاري المعروف باسم "جي سويت"، موضحة أن أصحاب تلك الحسابات فقط ستستمر على خدمة "جوجل بلس".





وجاء نص الرسالة على النحو التالي:

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