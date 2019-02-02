العيداني: لن نقبل وصاية أي أحد على أهل البصرة

2019/02/02 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ البصرة أكدت حكومة البصرة المحلية رفضها لأي شخص يحاول امن يكون وصياً على اهل البصرة.وقال المحافظ اسعد العيداني في اجتماع عقد اليوم ضم رئيس المجلس ومدراء الدوائر الحكومية وعدد من المقاولين والشخصيات، إن” اي تصريح يمكن ان يصرح به بخصوص تشكيل لجان من رئيس الوزراء او امين عام منظمة بدر او اي […]

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