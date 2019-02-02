الصحة تطالب بفتح تحقيق بشأن هروب منتسب اعتدى على طبيب بمستشفى بعقوبة

2019/02/02 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ديالى طالبت المديرية العامة لصحة ديالى, السبت, قيادة شرطة المحافظة بفتح تحقيق عاجل حول هروب منتسب في شرطة المحافظة اعتدى على احد الاطباء في مستشفى بعقوبة التعليمي, بعد ان تم تسليمه الى عناصر حماية المستشفى.وذكر المركز الاعلامي لمديرية الصحة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “مدير عام صحة ديالى علي […]

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