الاستثمار النيابية: إعفاء 370 سلعة أردنية من الضرائب تدمير للاقتصاد العراقي

2019/02/02 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… عدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، السبت، إعفاء أكثر من 370 سلعة أردنية من الضرائب والرسوم الجمركية بـانها “خطوة غير موفقة ومدمرة للاقتصاد العراقي”، فيما بينت أن فتح باب الاستيراد للسلع الأجنبية سيتسبب بضياع المنتج المحلي وانهياره.وقالت عضو اللجنة ندى شاكر في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “خطوة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي […]

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