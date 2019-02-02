2019/02/02 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ،السبت، ان ما يحدث في الحديدة ليس مجرد خروقات بل تصعيد عسكري خطير.وقال يحيى سريع ان ” المعلومات الاستخباراتية تؤكد استمرار العدوان في استقدام التعزيزات إلى المخا لتوزيعها جنوب الحديدة”، مبينا إن ” ما يحدث في الحديدة ليس مجرد خروقات بل تصعيد عسكري خطير”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العميد يحيى سريع: ما يحدث في الحديدة ليس مجرد خروقات بل تصعيد عسكري خطير alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العميد يحيى سريع: ما يحدث في الحديدة ليس مجرد خروقات بل تصعيد عسكري خطير) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العميد يحيى سريع: ما يحدث في الحديدة ليس مجرد خروقات بل تصعيد عسكري خطير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).