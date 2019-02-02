2019/02/02 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..كشف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ،السبت، أن إجمالي خروقات العدوان ومرتزقته في الحديدة خلال شهر كانون الثاني بلغ 3837 خرقاً.وقال يحيى سريع ان ” المرتزقة أطلقوا 222 صاروخا، و2512 قذيفة وأكثر من 680 خرقاً بالأسلحة الرشاشة، و22 استحداثان خلال الشهر الماضي، فيما بلغت خروقات طيران العدوان الحربي والاستطلاعي 106 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات اليمنية تكشف حصيلة خروقات العدوان خلال كانون الثاني alansaar.

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