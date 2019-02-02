مادورو يعلن استعداده لحماية سيادة وحقوق فنزويلا بحزم

2019/02/02 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مادورو في كلمة له في أعقاب تدريبات لوحدات الحرس الوطني بالقرب من العاصمة الفنزويلية كراكاس أمس الجمعة: "بصفتي القائد العام للقوات المسلحة البوليفارية الوطنية، أنا مستعد لحماية السيادة الشعبية والدستور وحقوق فنزويلا بحزم".ودعا مادورو العسكريين إلى التكاتف والولاء لدستور الجمهورية.وأعلنت الولايات المتحدة مرارا أن "جميع الخيارات" بشأن فنزويلا لا تزال على الطاولة.انتهى.ص.هـ.ح.

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