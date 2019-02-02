متنبئ جوي: استقرار الأجواء خلال الأسبوع المقبل في المناطق كافة وعدم وجود موجات برد قوية

2019/02/02 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع المتنبئ الجوي نائل العلي، استقرار الأجواء خلال الأسبوع المقبل في المناطق كافة وعدم وجود موجات برد قوية.

وذكر العلي على صفحة التواصل الاجتماعي {الفيسبوك} ان" الأجواء مستقرة خلال الأسبوع القادم في المناطق كافة ومعتدلة ولاتوجد اي موجات برد قوية"، لافتا الى ان" التوقعات بعيده المدى تشير إلى تأثر البلاد بحالات ماطره خلال الفتره مابعد يوم 9 من الشهر الحاري".

وحول طقس اليوم السبت أوضح العلي ان" الاجواء ستكون مستقرة، معتدلة نهاراً، وباردة ليلاً، وصحوة إلى غائمة جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائمة جزئياً إلى غائمة في المنطقة الشمالية مع فرصة أمطار خفيفة وأحيانا متوسطة في مناطق السليمانية واربيل ودهوك وكركوك ونينوى وأقصى شمال صلاح الدين".

وأشار الى ان" غزارة الامطار تزداد في بعض المناطق وبالأخص الجبلية وتنتهي الفرص في وقت متأخر من يوم السبت والمناطق الشرقية تبقى إلى صباح الأحد"، ونوه الى" أجواء باردة في المناطق الشمالية نهارا".

وكان المتنبئ الجوي صادق عطية توقع ان تضرب البلاد موجة برد تبدأ اليوم السبت ، فيما حدد المناطق التي ستشهد امطارا عصر اليوم .

وذكر في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي {فيسبوك} ان" موجة باردة متوسطة الشدة تبدأ يوم الاثنين وتستمر لغاية الخميس المقبل، وتنخفض فيها درجات الحرارة والاجواء ستكون باردة الى شديدة البرودة خلال الصباح.

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