2019/02/02 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التحالف الحاكم في الجزائر يرشح بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقبلةأعلنت أحزاب التحالف الرئاسي في الجزائر، ترشيح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة لولاية رسمية خامسة، في الانتخابات المزمعة في أبريل المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الحاكم في الجزائر يرشح بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف الحاكم في الجزائر يرشح بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).