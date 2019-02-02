النجف.. المجلس الزراعي الاعلى يناقش اهم الاجراءات الخاصة بتطوير القطاع الزراعي في المحافظة

2019/02/02 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - النجف

خلال تراسه الاجتماع الخاص بالملف الزراعي في المحافظة ناقش النائب الاول لمحافظ النجف الاشرف ورئيس المجلس الزراعي الاعلى الاستاذ هاشم الكرعاوي مع

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