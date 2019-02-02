الحريري: وضعت مسودة للبيان الوزاري وفقرة المقاومة ستكون كما وردت في البيان السابق

2019/02/02 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أنه وضع مسودة للبيان

الوزاري لحكومته الجديدة.

وعقدت الحكومة أولى جلساتها في قصر بعبدا، حيث يجري تأليف لجنة

لصياغة البيان الوزاري.



كما وتعقد اللجنة أول اجتماع لها الإثنين

المقبل في السراي الحكومي وسط بيروت...وجاء في البيان الوزاري

السابق لحكومة الحريري في التاكيد على واجب الدولة وسعيها لتحرير

مزراع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى

الوسائل المشروعة، مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في

المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي

المحتلة".

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