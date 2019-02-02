العبودي : لنترك الانشغال بقوانين لاتقرأ ولا تنفذ ولا تخدم احدا

2019/02/02 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اكد المتحدث بإسم كتلة صادقون النائب نعيم العبودي ،السبت،على ضرورة تشريع القوانين التي لها علاقة مباشرة مع المواطنين في السنوات الأربعة المقبلة من عمر البرلمان .وقال العبودي في تغريده له على موقع “تويتر” ، تابعته /SNG/،ان “في الفصل التشريعي القادم علينا في البرلمان ان نشرع القوانين التي لها علاقة مباشرة مع والتي ترشق ...

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