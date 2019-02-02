2019/02/02 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصدم الإفريقي التونسي جماهيره بخسارته القاسية من مازيمبي 8-0 اليوم السبت في الأسبوع الثالث من مباريات المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.وتناوب على الأهداف الثمانية مونديكو (12 و39) وميتكا (23) وموليكا (37 و62) ومبوتو (76 و83) وإيليا (81).من جهته فاز الوداد المغربي بصعوبة على مضيفه لوبي ستارز النيجيري بهدف محمد الناهيري من ركلة جزاء (20) في المجموعة الأولى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خسارة صادمة للإفريقي وفوز صعب للوداد) نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خسارة صادمة للإفريقي وفوز صعب للوداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي ان سبورت).