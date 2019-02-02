عادل عبد المهدي: العراق يطمح لتحقيق تكامل وتعاون اقتصادي مع الأردن

2019/02/02 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، ان العراق يطمح لتحقيق تكامل وتعاون اقتصادي وتبادل للمصالح مع الأردن وجميع دول الجوار.

واضاف عبد المهدي خلال الاجتماع المشترك بين الحكومتين العراقية والاردنية، ان الربح من هذا التعاون يخدم أمن واستقرار ومصالح الشعب العراقي وشعوب وبلدان المنطقة، مشيرا الى ان هذا التعاون سيكسر حاجز الخوف، ويهزم الارهاب عند الحدود المشتركة، وأعرب عبد المهدي عن اعتزازه بتطور العلاقات مع الأردن الشقيق في جميع المجالات.

من جهته جدد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، وقوف بلاده مع العراق، مبينا ان وجودهم في الحدود العراقية الأردنية المشتركة يحمل رسالة بوجه الارهاب والتطرف، وسيكون نقطة ارتباط وثيقة، وأشار الرزاز الى ان الأوان قد آن لتحقيق تكامل وتعاون بين بغداد وعمّان يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.

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