إعتقال رئيس تحرير مجلة 'اسرائيل-كورد' في تركيا

2019/02/02 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعتقلت السلطات التركية، اليوم السبت، داود الداغستاني رئيس مركز اسرائيل- كورد، بمدينة ادنة شمال كردستان.وقال عابد ايكه ممثل حزب الشعوب الديمقراطي في اقليم كوردستان لوكالة كردية، تابعتها "الغد برس"، ان "السلطات التركية اعتقلت اليوم، داود الداغستاني مع شخصين آخرين بمنزله في مدينة ادنة شمالي كوردستان".

واضاف ان "التهمة الموجهة لمدير مركز اسرائيل ـ كورد، هي دعم حزب العمال الكوردستاني، لافتا الى نقله الى جهة مجهولة".يذكر ان داود الداغستاني " 72 عاما" مدير مركز اسرائيل ـ كورد كما لديه مجلة بالاسم نفسه، سبق ان اعتقل لمدة 10 اعوام بسجن ابو غريب الشهير.

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