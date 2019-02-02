2019/02/02 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 10KTeldPTQ0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المجلس الاعلى لمكافحة الفساد على طاولة البرلمان غداً) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المجلس الاعلى لمكافحة الفساد على طاولة البرلمان غداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).