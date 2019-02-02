2019/02/02 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيل

أوضح النائب عن تحالف البناء، فاضل الفتلاوي، اليوم السبت، أن تحالف الفتح لازال متمسكاً بمرشحه فالح الفياض لوزارة الداخلية، مبيناً أن "الاجتماع الذي سيعقد بين تحالفا البناء والاصلاح سيناقش إكمال الكابينة الوزارية وحل الخلاف على رؤساء اللجان النيابية الدائمة". وقال الفتلاوي في تصريح صحفي إن "اللقاء المترقب الذي سيجمع تحالفي الإصلاح والبناء خلال الأيام المقبلة سيناقش إكمال الكابينة الوزارية وحل الخلاف على رؤساء اللجان النيابية الدائمة"، لافتاً إلى إن "ابرز الأمور التي سيناقشها اللقاء التوافق على تمرير الفياض للداخلية وحل الخلاف على لجنة الأمن والدفاع النيابية".وأضاف أن "تحالف الفتح لازال متمسكاً بالفياض لاستيزار الداخلية وقد يتوصل لاتفاق نهائي مع تحالف سائرون خلال الأيام المقبلة لتمريره"، موضحاً أن "رئاسة لجنة الأمن والدفاع تشهد خلافاً حاداً بين الكتل السياسية على شغلها ولم يتوصلوا لاتفاق حتى الآن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البناء والإصلاح يبحثان تمرير الفياض لوزارة الداخلية ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البناء والإصلاح يبحثان تمرير الفياض لوزارة الداخلية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).