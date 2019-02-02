ضبط صواريخ موجهة نحو قاعدة أميركية في العراق (صور)

2019/02/02 | 20:04

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الامين العام لحركة بابليون (لواء 50 في الحشد الشعبي)، ريان الكلداني، اليوم السبت، حقيقة منع قواته من الدخول الى مناطق سهل نينوى من قبل قوات البيشمركة.

وقال الكلداني، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "اللواء خمسين يت

بغداد اليوم _ بابل

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإتخاذ الحشد الشعبي إجراءات أمنية "مشددة" في مناطق جرف الصخر شمالي محافظة بابل، على خلفية تسلل عناصر من تنظيم داعش اليه، ليلة أمس.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "فصائل الحشد

بغداد _ بغداد

اعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم السبت، اعتقال متهمين اثنين لانتحالهما صفة ضباط في الجيش العراقي وسط بغداد.

وقالت القيادة في بيان، إن "مفارز فوج طوارئ بغداد الأول _السرية الثانية القت القبض على متهمين اثنين بإنتحال صفة ضباط برتب

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