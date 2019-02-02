الزوراء يسجل 26 لاعباً بينهم محترفين في دوري ابطال اسيا

2019/02/02 | 20:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكانت قرعة دوري ابطال آسيا قد اوقعت الزوراء في المجموعة الأولى الى جانب نادي الوصل الاماراتي والمتأهل من ملحق الوحدات الأردني والكويت الكويتي وذوب آهن الإيراني والغرافة القطري وكذلك المتأهل من ملحق أستكلول دوشنبه الطاجكي وأجمك الاوزباكستاني والنصر السعودي.

وقال عضو الهيئة الادارية للنادي عبد الرحمن رشيد إن نادي الزوراء سجل 26 لاعباً في كشوفاته لدوري ابطال آسيا بينهم ثلاثة محترفين.

ويضم نادي الزوراء ثلاثة محترفين في صفوفه وهم السوري حسين جويد والمغربي عمر المنصوري والغاني شدريك آغان.وأجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرعة دور مجموعات دوري أبطال آسيا لنسخة 2019 في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وشهدت مجموعات قوية كعادة البطولة خلال المواسم الأخيرة.

ويشارك في النسخة القادمة 32 فريقاً تم تقسيمها إلى فئتين، أندية غرب آسيا وعددها 16، وأندية شرق آسيا وعددها 16 أيضاً، وسيبقى نظام الفصل موجوداً بين أندية الشرق والغرب حتى المباراة النهائية.انتهى ع.س

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