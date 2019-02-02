اليمن... وصول لجنة الجثث الى مسقط للاتفاق على تبادل الجثامين

2019/02/02 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمخفيين عبدالقادر المرتضى أن مكتب المبعوث الأممي أبلغهم اليوم عن موافقة الاردن على استضافة الجولة الجديدة لاستكمال التفاوض حول

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