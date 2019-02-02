2019/02/02 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت سلطة الطيران المدني العراقي ، اتفاقية النقل الجوي مع نظيرتها التونسية، اليوم السبت ، والتي تحل محل اتفاقية النقل الجوي لعام 1975 ، بحضور

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطيران المدني : توقع مع نظيرتها التونسية اتفاقية النقل الجوي بين البلدين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطيران المدني : توقع مع نظيرتها التونسية اتفاقية النقل الجوي بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).