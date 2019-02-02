نائب عن النصر: توافق على تولي الفياض وزارة الداخلية..سيتم تمريره بالفصل التشريعي الثاني

2019/02/02 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت النائب عن تحالف النصر، ثورة الحلفي، السبت، تحلحل الخلافات على تولي فالح الفياض، منصب وزير الداخلية، فيما توقعت التصويت عليه في الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

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