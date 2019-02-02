مجلس النواب يرسل قانون الموازنة لرئاسة الجمهورية للمصادقة عليه

2019/02/02 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر نيابي، السبت، عن ارسال مشروع قانون موازنة العام الحالي الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه.

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