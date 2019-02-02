نائب: بابل لا تحتاج لتواجد قوات أميركية ونستغرب تجوالها على الخط السريع

2019/02/02 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن محافظة بابل علي غاوي، السب، المحافظة أمنة ولا تحتاج لتواجد أمريكي أو أجنبي، فيما عبر عن استغرابه من تجول أربع آليات عسكرية للقوات الأمريكية على الخط الدولي السريع لبابل.

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