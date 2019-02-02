المسابقات تعلن مواعيد الجولة 15 من ممتاز الكرة

2019/02/02 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، السبت، عن مواعيد مباريات الاسبوع الخامس عشر من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وقال مدير اللجنة شهاب احمد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “مباريات الجولة الـ15 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، ستنطلق يوم الاثنين المقبل، بإقامة مواجهة واحدة، تجمع بين الحسين والبحري”.وأضاف أحمد, أن “مباريات […]

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