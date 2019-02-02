عبد المهدي: نطمح لتحقيق تعاون وتبادل للمصالح مع جميع دول الجوار

2019/02/02 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، أن العراق يطمح لتحقيق تكامل وتعاون اقتصادي وتبادل للمصالح مع الاردن وجميع دول الجوار.

وقال عبد المهدي خلال الاجتماع المشترك بين الحكومتين العراقية والاردنية، إن "العراق يطمح الى تحقيق تكامل وتعاون اقتصادي وتبادل للمصالح مع الاردن الشقيق وجميع دول الجوار لصالح شعوبنا ولترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية، وان الربح من هذا التعاون يخدم أمن واستقرار ومصالح شعبنا وشعوب وبلدان المنطقة".

واضاف "نريد بهذا التعاون ان نكسر حاجز الخوف ونهزم الارهاب عند حدودنا المشتركة ونحن عازمون على المضي قدما في هذا المشروع لصالح الشعبين العراقي والاردني وهو جزء من مسار طويل"، معربا عن اعتزازه بـ"تطور العلاقات مع الاردن الشقيق في جميع المجالات".

من جهته جدد رئيس وزراء الاردن عمر الرزاز، بحسب البيان، وقوف بلاده مع العراق، وقال إن "وجودنا في هذا المكان يحمل رسالة بوجه الارهاب والتطرف وسيكون نقطة ارتباط وثيقة، وآن الاوان لتحقيق تكامل وتعاون بين بغداد وعمّان يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة".

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