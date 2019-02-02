الكشف عن موعد إغلاق خدمة “غوغل بلس”

2019/02/02 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… كشفت شركة “غوغل”, السبت, عن موعد إغلاق خدمة “غوغل بلس”, وذلك في رسالة تلقاها عدد كبير من مستخدمي عملاق البحث على الإنترنت.وذكرت الرسالة الإلكترونية التي أطلعت عليها وكالة / المعلومة/ إن “مستخدمي الخدمة لن يتمكنوا من إنشاء أي صفحات أو مناسبات أو حسابات شخصية جديدة، وذلك بداية من يوم الرابع من شهر […]

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