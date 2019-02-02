تونس تستدعي سفير الجزائر بعد مقتل صياد

2019/02/02 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، السفير الجزائري لديها، بسبب مقتل ربان مركب تونسي في المياه الإقليمية التونسية من قبل قوات الدرك الجزائرية.

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